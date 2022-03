Reklama

Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreśliła, że wiele z tych noworodków wymaga całodobowej opieki z użyciem sprzętu medycznego. Jak jednak zapewnić taką opiekę, gdy wróg metodycznie niszczy szpitale i uszkadza sieci energetyczne? – zapytała.

Zełenska ogłosiła również, że przy wsparciu ambasady ukraińskiej we Francji oraz przedstawicieli francuskiego biznesu i organizacji medycznych do miast Ukrainy przekazywane są inkubatory ze stabilnym zasilaniem. Pierwsze dwa zostały już dostarczone do szpitala w Mikołajowie na południu kraju dzięki organizacji Lekarze bez Granic – dodała.