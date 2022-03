Mariupol ma znaczenie strategiczne i symboliczne. Jego opanowanie oznaczałoby domknięcie korytarza między Donbasem a Krymem i odcięcie Ukrainy od Morza Azowskiego. W kwestii symbolicznej to jedno z niewielu dużych miast, które Ukraińcy zdołali odbić w 2014 r. z rąk sterowanych z Moskwy separatystów. Jest ono bronione przez oddziały piechoty morskiej i pułk Azow. Ten ostatni, stworzony przed ośmioma laty przez nacjonalistów, a potem podporządkowany resortowi spraw wewnętrznych, stał się czarnym bohaterem rosyjskiej propagandy wojennej. W komunikatach Moskwy obrońcy miasta nie są określani inaczej niż naziści albo bandyci. Mariupol jest poddawany zmasowanemu ostrzałowi rakietowemu, brakuje żywności, wody i leków . Ukraińcom brakuje sił, by przyjść mu na odsiecz, a jednocześnie próba opanowania go przez Rosjan będzie oznaczać krwawe walki uliczne, zwłaszcza na terenie gigantycznego kombinatu Azowstal. Dlatego Rosjanie sięgnęli po terror i próbują zmusić Ukrainę do poddania miasta.