"Ludzie wciąż uciekają z powodu strachu przed bombami, nalotami i ostrzałem na oślep" - mówił szef UNHCR Filippo Grandi. "Pomoc jest kluczowa, ale nie możemy zapobiec panującemu (wśród ludności cywilnej) strachowi. Jedynie zakończenie tej wojny może położyć temu kres" - stwierdził.

Jak informowała agencja AFP, około 90 proc. uchodźców to kobiety i dzieci. Mężczyźni w wieku 18 - 60 lat mogą być powoływani do wojska - informowano.

Według wstępnych analiz tej oenzetowskiej instytucji szacowano, że z powodu konflikt na Ukrainie kraj opuścić może około 4 mln osób, jednak w zeszłym tygodniu organizacja zrewidowała swoją ocenę, ostrzegając, że liczba ta może być większa.

UNHCR informowało, że sześciu na 10 uciekających z Ukrainy udaje się do Polski, gdzie jak podaje instytucja, znalazło się już ponad 2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Także około 50 tys. osób zbiegło do Rosji, a niewiele ponad 2,5 tys. na Białoruś - dodano.