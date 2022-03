Reklama

Robocze spotkanie Zbigniewa Ziobro z Karimem Khanem odbyło się w ministerstwie sprawiedliwości. "Rozmowy dotyczyły postępowania w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie" - poddał resort.

Jak poinformowało MS, w spotkaniu uczestniczyli również m.in. wiceszef MS Sebastian Kaleta, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, prokurator Dariusz Barski i zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak.

W komunikacie podkreślono, że Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi postępowanie w sprawie zbrodni wojennych Rosji popełnianych na Ukrainie. Uzyskało ono poparcie ministrów sprawiedliwości państw UE. Wcześniej, na prośbę Prokurator Generalnej Ukrainy, Zbigniew Ziobro polecił wszczęcie takiego śledztwa przez polską prokuraturę. Celem jest dokumentowanie zdarzeń, które staną się podstawą pociągnięcia winnych zbrodni do międzynarodowej odpowiedzialności karnej.

Zaznaczono też, że na początku marca 2022 r. w trakcie spotkania Eurojust, z udziałem Prokuratorów Generalnych Ukrainy, Litwy i Polski zapadła decyzja o utworzeniu wspólnego zespołu śledczego do sprawy zbrodni wojennych na Ukrainie.

Jak podał MS, w polskim postępowaniu zostało zebranych już ponad 300 świadectw procesowych, czyli protokołów zeznań świadków, którzy opisują konkretne zbrodnie i występki, jakie miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Oprócz tego udało się pozyskać wiele dokumentów zdjęciowych i materiałów filmowych od świadków, którzy rejestrowali te wydarzenia. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratora Dariusza Barskiego - czytamy.

Resort dodał, że działania polskiej prokuratury mają charakter pomocniczy w stosunku do głównego śledztwa rozpoczętego przez MTK. Podkreślono, że na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zamieszczony został apel w języku ukraińskim do uchodźców o zgłaszanie się do prokuratury w celu złożenia zeznań i przekazania dowodów zbrodni.

MS zaznaczyło, że w śledztwie trwają przesłuchania świadków oraz zabezpiecza się zapisy dokumentujące akty zbrodni wojennych. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa świadka, przesłuchania odbywają się w miejscu dogodnym dla uchodźcy. Przesłuchiwane są wyłączenie osoby, których stan fizyczny i psychiczny na to pozwala i tylko, gdy wyrażą na to zgodę. Zapewniony jest przy tym udział psychologa.

Resort przypomniał też, że przed kilkoma dniami zostało podpisane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i Prokurator Generalną Ukrainy Irynę Wenediktową memorandum o współpracy między polską Prokuraturą Krajową a Biurem Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Współpraca dotyczy rosyjskich zbrodni popełnianych na terytorium Ukrainy, m.in. ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni agresji. Obie strony umowy będą zbierać i utrwalać dowody zbrodni, wymieniać się informacjami oraz wykonywać wnioski o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej - podkreślono.

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan przyjechał do Polski w związku ze śledztwem w sprawie zbrodni wojennych Rosji popełnianych na terenie Ukrainy. W środę Khan oraz Zbigniew Ziobro wspólnie wizytowali punkt recepcyjny dla uchodźców przy przejściu granicznym w Medyce (Podkarpackie). Prokurator Khan podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości zaapelował o wspólny wysiłek w celu dokumentowania zbrodni wojennych na Ukrainie. (PAP)