Do co najmniej 19 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ostrzału wieży telewizyjnej w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - poinformował we wtorek szef władz regionu Witalij Kowal.

Wcześniej informowano, że wskutek tego nalotu zginęło dziewięć osób, a kolejnych dziewięć doznało obrażeń. Reklama Rosjanie ostrzelali wieżę telewizyjną w miejscowości Antopol pod miastem Równe w poniedziałek rano. Kowal poinformował, że dwie rakiety spadły na wieżę i mieszczące się obok pomieszczenie administracyjne.(PAP)