Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow dodał nawet, że „nikt nie wyklucza możliwości spotkania Putina i Zełenskiego”, ale zanim to nastąpi, negocjatorzy „muszą wykonać swoją część pracy, żeby prezydenci nie spotykali się dla samego procesu i rozmowy, ale dla efektu”. Kijów proponował, by miejscem spotkania na szczycie była Jerozolima. Przed ponad tygodniem premier Izraela Naftali Bennett pojechał do Moskwy i Berlina, w międzyczasie zdzwaniając się z Zełenskim. „Axios” i „Jerusalem Post” napisały, że Bennett zachęcał Ukraińców do kapitulacji, jednak te informacje zostały zdementowane przez Podolaka.