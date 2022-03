Po spotkaniu Władimira Putina z Xi Jinpingiem w lutym dostaliśmy jasny sygnał z Pekinu, że Rosja i Chiny koordynują swoją politykę wobec Ukrainy, a Pekin popiera rosyjską eskalację wobec Zachodu. Istnieje dużo spekulacji, co do tego, co dokładnie Putin powiedział wtedy Xi o swoich planach inwazji, natomiast w komunikatach wyraźnie widzimy, że strategicznie rosyjska eskalacja w Europie opłaca się Chinom. Ten konflikt miał na celu skłócenie świata Zachodu - taka była kalkulacja Putina, ale myślę, że Chin również. To się jak na razie nie powiodło, natomiast próba siłowej zmiany regionalnego status quo w kwestii bezpieczeństwa, którą Rosja podejmuje w Europie, to coś, co również Pekin otwarcie deklaruje na zachodnim Pacyfiku. Zarówno Chiny, jak i Rosja otwarcie komunikują, że czują się naciskane przez Stany Zjednoczone i NATO. Mało tego, Chiny od dwóch tygodni wprost wyrażają poparcie dla Rosji, obwiniając USA i NATO za wywołanie konfliktu w Ukrainie, i to widać też w propagandzie wewnętrznej.