Media przestawiły się na przekaz propaństwowy. Dominują pozytywne informacje z frontów. Kanały centralne informują o zagrożeniach. Transmitowane są komunikaty obrony cywilnej o zagrożeniu z powietrza. To jedno z głównych źródeł informacji , ponieważ syreny obrony cywilnej informujące o konieczności zejścia do schronu lub piwnicy nie wszędzie dobrze słychać. Władze informują o zagrożeniu nalotami także poprzez oficjalne strony w serwisach społecznościowych. Obrona cywilna w poszczególnych obwodach stworzyła specjalne kanały na popularnym w Ukrainie Telegramie. I tak np. obwód lwowski ogłasza i odwołuje alarmy przeciwlotnicze na kanale „Opowiszczennia CZ” (Ogłoszenia OC). Rządowe Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego stworzyło też telegramowy serwis „Sprawdi” (Naprawdę) podający oficjalne informacje rządowe. Media apelują, by korzystać tylko ze zweryfikowanych kanałów komunikacji, by uniknąć wrogiej dezinformacji.