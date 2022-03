Polska zgodnie z ustaleniami sojuszników została hubem dla całej pomocy humanitarnej kierowanej do Ukrainy. Oznacza to, że pomoc do nas dociera ze wszystkich zakątków globu. Dosłownie. Do tej pory przyleciało do nas 96 samolotów z 18 krajów z całego świata. Samoloty z pomocą lądują na różnych lotniskach, m.in. w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Warszawie i w Lublinie. Często są to samoloty, które mają zabrać uchodźców ze swoich krajów i przy okazji wypakowują ładunek pomocy humanitarnej. W cały proces są zaangażowane m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, KPRM, Ministerstwo Obrony Narodowej i właśnie RARS, która odpowiada za logistykę. Bardzo sprawnie współpracujemy, jak palce jednej dłoni. Jak pięść.