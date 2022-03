Wojska rosyjskie ostrzelały Pokrowsk bombami kasetowymi

Putin chce zaangażować w wojnę z Ukrainą pięć innych państw

Prezydent Zelenski: NATO dało zielone światło do dalszych bombardowań

Kontrofensywa ukraińskich sił w regionie Charkowa

Miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim zostało ostrzelane przez siły rosyjskie bombami kasetowymi – poinformowało na Facebooku biuro prasowe operacji przeciwko separatystom w Donbasie.

„Wróg, lekceważąc wszelkie międzynarodowe normy, zaatakował dzielnicę mieszkaniową oraz cywilną infrastrukturę miasta. Na szczęście kilka kaset, które wleciały do prywatnych budynków mieszkańców, nie rozerwało się”.

Władimir Putin zamierza zaangażować w wojnę z Ukrainą państwa będące członkami poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. skrót ODKB) - poinformował w piątek sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Daniłow powiedział to w telewizji Ukraina 24 i powołał się na dane ukraińskiego wywiadu.

"Nasz wywiad ostrzega - teraz Putin ma zamiar zaangażować ODKB – Kirgizów, Uzbeków i inne narodowości. Myślę, że jeśli tak się stanie, będzie to nie do przyjęcia. Co więcej, mamy informacje, że Putin gromadzi ludzi z Dalekiego Wschodu, gdzie mieszkają Udmurci i Jakuci" - powiedział Daniłow.

W skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, oprócz Rosji, wchodzą także Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

NATO dało zielone światło do dalszego bombardowania Ukrainy, odmawiając zamknięcia przestrzeni powietrznej nad naszym krajem – oświadczył w piątek wieczorem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

„Kraje NATO stworzyły narrację, że zamknięcie nieba spowoduje agresję Rosji przeciw NATO. To autohipnoza tych, którzy są słabi i wewnętrznie niepewni, chociaż mogą posiadać broń kilkakrotnie silniejszą niż nasza. Powinniście byli pomyśleć o ludziach, o człowieczeństwie.(…) Wszyscy ludzie, którzy zginą od tego dnia, zginą także przez was, przez waszą słabość i brak jedności” – oznajmił.

Siły zbrojne Ukrainy odparły atak agresora i rozpoczęły kontrofensywę; przesunęły linię wroga z Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, w kierunku Sumy – poinformował w piątek w późnym wieczorem szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, którego cytuje portal Ukrinform.