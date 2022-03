Teza z podręczników historii stosunków międzynarodowych mówi, że Rosja będzie albo potęgą, albo nie będzie jej wcale. Podstawowe jest pytanie, w jakich domenach toczy się rywalizacja. Na pewno jedną kategorią jest innowacyjność i tu mamy dwóch głównych graczy: USA i Chiny, a potem cały peleton. Drugie pole to coś, co niektórzy nazywają mianem „law enforcement” - to domena tworzenia norm i zdolności ich nakładania, tworzenia pewnych ładów międzynarodowych. Jednym standardem byli Amerykanie, Chińczycy również, oni usiłowali wchodzić do tego wyścigu zapewne z mniejszym powodzeniem, natomiast liderem jest tu UE , która zawsze w tej domenie budowała swoje przewagi. Na pewno Unia jest flagowcem, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania w kwestiach klimatyczno-środowiskowych. W jakiej lidze może grać Federacja Rosyjska? Zapewne w lidze energetycznej, ale trzeba pamiętać, że ten kraj nie proponuje tu nowych rozwiązań, lecz jest dostawcą, w związku z czym nie jest głównym rozgrywającym na poziomie tworzenia nowego ładu. Rosja w tym wyścigu potęgowym dysponuje narzędziami przede wszystkim w jednej domenie - militarnej. Pytanie, o co idzie gra. Moim zdaniem chodzi o to, że główne mocarstwa w okresie 2019-2022 zdefiniowały sytuację tak, że dotychczasowy porządek międzynarodowy albo już nie istnieje, albo zerodował tak poważnie, że trzeba budować nowy. Jak ta nowa hierarchia będzie wyglądać? Dwa wiodące mocarstwa to oczywiście USA i Chiny - tego nikt chyba nie kwestionuje. Istotne jest, co się będzie działo poniżej tego poziomu - czy to będzie układ bipolarny, w którym trzeba będzie dołączyć do jednego lub drugiego obozu, czy to będzie świat wielobiegunowy. Gra Federacji Rosyjskiej jest obliczona na to, by odbudować swoją dominację co najmniej na obszarze postsowieckim i w ten sposób dołączyć do ligi graczy wielkopotęgowych. To myślenie zimnowojenne, ale biorąc pod uwagę genetyczno-behawioralne uwarunkowania Putina, to widać, że jest to facet ukształtowany w warunkach zimnowojennych. Czyli jeśli chcesz się liczyć, musisz być silny. A kim jesteśmy po latach 90., po wielkiej smucie? Jesteśmy słabi w tej rozgrywce globalnej.