W sobotę kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy jednak dostarczą broń na Ukrainę. Wieczorem była już zgoda na objęcie Rosjan sankcjami SWIFT. Ale prawdziwy „wybuch jądrowy” nastąpił podczas specjalnego posiedzenia Bundes tagu w niedzielę. Wtedy w Berlinie przeciw wojnie demonstrowały już setki tysięcy ludzi. Scholz zapowiedział radykalne zwiększenie wydatków na obronność do poziomu 2 proc. PKB. Już w tym roku niemieckie wojsko dostanie dodatkowe 100 mld euro. To mniej więcej dwa razy tyle, ile wynosi ich roczny budżet na obronność. To jest naprawę radykalny zwrot, ponieważ Niemcy od lat robiły wszystko, by w armię inwestować jak najmniej – stawiali na tzw. pomoc rozwojową, przy okazji której zarabiać mogły też niemieckie przedsiębiorstwa. Byli społeczeństwem na wskroś pacyfistycznym.