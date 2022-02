Sojusz postawił w stan gotowości siły szybkiego reagowania, tzw. szpicę NATO, czyli ok. 5 tys. żołnierzy, którzy mogą być przerzuceni do każdego państwa członkowskiego w ciągu 72 godzin. Aktywowane są także Siły Odpowiedzi NATO, które w sumie mogą liczyć ok. 40 tys. żołnierzy. Już wcześniej do batalionowych grup bojowych, które od 2017 r. działają w państwach bałtyckich i w Polsce, dotarli dodatkowi żołnierze (Brytyjczycy do Estonii, Niemcy na Litwę). Jak podaje Sojusz, obecnie na wschodniej flance przebywa ok. 22 tys. żołnierzy sojuszniczych. Ta liczba nie obejmuje wojsk państw regionu – np. Wojsko Polskie liczy obecnie ok. 110 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 30 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej.