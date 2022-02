Sobota była też pierwszym dniem, w którym można było oszacować straty po stronie cywilnej. Budynek przy lotnisku Żulany, w który uderzył pocisk rakietowy, przypominał widmo. W zasadzie to cud, że nie było ofiar śmiertelnych. Właściciel zniszczonego mieszkania na 21. piętrze opowiadał DGP, że tylko przez przypadek podczas eksplozji jego dziecko było w przedpokoju, a on sam i jego żona w kuchni. Pokój dziecięcy przestał istnieć. 150 m od bloku ukraińska obrona terytorialna organizowała swój punkt. Co chwilę podjeżdżały samochody osobowe, z których wyładowywali się mężczyźni z plecakami, uzbrojeni w długą broń. Wszyscy ubrani hybrydowo – w ciuchy cywilne i wojskowe. Przypominali partyzantkę, którą się staną, gdy Rosjanie zdecydują się wejść do miasta. Prywatne samochody dostawcze dowoziły do ich budynku ziemniaki, warzywa, mięso. Szykowali się na dłuższą walkę. Bez względu na to, że po drugiej stronie stoi druga armia świata.

„Sytuacja w Kijowie jest spokojna, ukraińska stolica jest w pełni pod kontrolą ukraińskiej armii i obrony terytorialnej. W nocy doszło do kilku starć z grupami dywersyjnymi” – informowała agencja Ukrinform, powołując się na wiceszefa kijowskiej rady miejskiej Mykołę Poworoznyka. Niepokojące informacje dotarły w niedzielę. Jak nieoficjalnie podawano, Białoruś po niedzielnym referendum konstytucyjnym miałaby się przyłączyć do wojny przeciwko Ukrainie. Jej oddziały miałyby pójść na stolicę, by pomóc Rosjanom w próbie jej zdobycia. Jeśli do tego dojdzie, Ukraińcy mają wezwać przeciwników Łukaszenki do stawienia zbrojnego oporu.

Z kijowskiego dworca odchodzą kolejne pociągi na bezpieczniejszy zachód kraju. Ukrzaliznycia – miejscowe koleje – podstawia dodatkowe, darmowe, poza rozkładowe pociągi, które kursują trasami ustalanymi ad hoc, nieznanymi z góry nawet przez maszynistów. Kobiety, dzieci i osoby starsze w ścisku jadą na zachód – do Iwano-Frankiwska, Lwowa, Użhorodu. Mężczyźni do 60. roku życia nie są do nich wpuszczani, nie mają też prawa opuszczenia kraju. W warunkach obowiązującego stanu wojennego mają być gotowi do mobilizacji. Na zachodnich dworcach panuje jeszcze większy ścisk. Kilka tysięcy ludzi koczuje na lwowskim peronie, z którego kursują składy do Polski. Pociąg to najszybszy sposób dotarcia do naszego kraju, ale dostanie się do niego graniczy z cudem. Autobusy i samochody osobowe stoją w kilkudziesięciogodzinnych kolejkach na granicy. Pogranicznicy odprawiają 70 aut na godzinę, ale liczba oczekujących bywa cztero cyfrowa. Do odprawy czekają też piesi, co może trwać nawet dwie doby. Kobiety i dzieci stoją wzdłuż szosy dniem i nocą. Pomagają im wolontariusze, ale warunki sanitarne są dramatyczne. Sytuacja grozi wybuchem katastrofy humanitarnej.