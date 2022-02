„Tak, to była dwulicowość, tak, to był świadomy wybór rozpoczęcia wojny, kiedy nadal możemy negocjować pokój” – powiedział dziennikarzom Macron po szczycie UE na wspólnej konferencji z szefami instytucji UE. Wskazał, że Francja doda własne sankcje do uzgodnionego pakietu sankcji UE.

Reklama

Łukasz Osiński (PAP)