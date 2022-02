Czy Putin się zatrzyma na wprowadzeniu armii do republik czy grożąc pełnoskalowa inwazją będzie teraz przesuwał po kawału granice “niepodległych” republik okrywając Ukrainę.

Rosja nigdy nie ma jednego scenariusza, możliwe są różne warianty rozwoju sytuacji w zależności od reakcji Zachodu, opinii wewnątrz obozu rządzącego na Kremlu czy wreszcie samej postawy Ukraińców. Na pewno nie zmieni się cel do którego dąży czyli przebudowa regionalnej i tym samym światowej architektury bezpieczeństwa. Odbudowa imperialnej pozycji Rosji przy pomocy siły militarnej. Środkiem jest chęć odwojowania wszystkich “ruskich” ziem, a jeśli Ukrainy nie da się zawojować w całości to chodzi o to, by na tyle ją osłabić i zdestabilizować, by nie była atrakcyjnym partnerem dla Zachodu. By nie była sukces story w tej części Europy. Stabilna, demokratyczna i bogacąca się Ukraina mogłaby być przecież punktem odniesienia dla części Rosjan. Ukraina dziś coraz bardziej zbliża się do Zachodu, i coraz bardziej oddala się od Rosji. Zatrzymanie tego procesu, przy pomocy wszelkich sił, jest celem Moskwy. Putin ma świadomość, że jak dotąd ani szantaże gazowe, ani próby wewnętrznej destabilizacji czy okupacja Ługańska i Doniecka w 2014 r, próba wpływu na Kijów poprzez implementacje porozumień mińskich - nie przyniosły skutku. W ciągu kilkunastu lat to UE i Polska w miejsce Rosji stała się głównym partnerem handlowym Ukrainy. Kremlowskie elity chcą odwrócić ten proces droga militarną.