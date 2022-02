Obowiązujące unijne sankcje na Rosję mają związek z aneksją Krymu w 2014 r. i od tego czasu są stale rozszerzane i przedłużane. Obecnie są nimi objęte 193 osoby i 48 podmiotów po tym, jak zaakceptowane zostały wczoraj sankcje na pięciu rosyjskich oficjeli w związku ze zorganizowaniem nielegalnych wyborów do Dumy Państwowej na Krymie w ubiegłym roku. Nałożone już kary oznaczają zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu do Unii za działania podważające niezależność Ukrainy. Ponadto Krym i Sewastopol są objęte unijnym zakazem importu oraz dodatkowymi restrykcjami handlowo-inwestycyjnymi. Do tej pory sankcjom nie sprzeciwiały się żadne państwa UE, choć na otwartą krytykę wielokrotnie pozwalał sobie premier Węgier Viktor Orbán.