Najintensywniejszy od siedmiu lat ostrzał ukraińskich pozycji w Zagłębiu Donieckim trwa od piątku, ale Rosjanie zaczęli przygotowywać marionetkowe republiki Donbasu do eskalacji konfliktu już wiosną 2021 r. Tuż po tym, jak Moskwa zaczęła koncentrować wojska wzdłuż granicy z Ukrainą, co doprowadziło do zgody Waszyngtonu na spotkanie prezydentów Joego Bidena i Władimira Putina w Genewie.