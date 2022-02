W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przetrzymywanych jest obecnie ok. 10 tys. osób. Skarżą się oni na przedłużające się procedury relokacyjne. Problemem ma być także ograniczony kontakt z amerykańskimi urzędnikami czy słaby dostęp do edukacji dla dzieci. W ostatnich dniach na terenie ośrodka wybuchły zresztą protesty mieszkańców. Te prawdopodobnie zwiększą presję na amerykańską administrację, która od dłuższego czasu prowadzi napięte dyskusje z rządem Emiratów na temat przyszłości obozu. Zamieszkują go m.in. członkowie jednostek paramilitarnych wspieranych przez Centralną Agencję Wywiadowczą. To ludzie, którzy pomagali np. przy zabezpieczaniu lotniska w Kabulu, ale nie byli bezpośrednio zatrudnieni przez amerykańskie agencje lub ich kontrahentów.