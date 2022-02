Reklama

Jak podaje serwis, dyplomaci przenoszą się do Lwowa już w niedzielę. Decyzja zapadła w trybie pilnym w odpowiedzi na zmianę oceny bezpieczeństwa.

Reklama

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA, który rozmawiał z portalem pod warunkiem anonimowości, zaznaczył, że jest to tymczasowe rozwiązanie, a personel wróci do Kijowa, kiedy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. USA na razie nie wiedzą, kiedy ambasada USA wznowi pracę w ukraińskiej stolicy.

We Lwowie będzie pracować główny personel ambasady, w tym szefowa placówki Kristina Kvien.

W budynku ambasady USA w Kijowie pozostaną pracownicy techniczni, który mają m.in. dbać o jego bezpieczeństwo.

Z uwagi na nagromadzenie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy działalność ambasady z Kijowa do Lwowa przeniosła też tymczasowo Kanada.

W sobotę ambasada USA w Kijowie poinformowała, że Departament Stanu USA nakazał opuszczenie placówki dyplomatom, którzy nie sprawują krytycznie ważnych funkcji.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)