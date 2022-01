„Partygate” to nazwa, jaką brytyjskie media nadały sprawie imprez organizowanych w czasie obowiązywania obostrzeń covidowych przez współpracowników premiera (i nie tylko). Skandal doprowadził do największego kryzysu, w jakim znalazł się brytyjski premier od objęcia rządów, przyczyniając się do spadku w sondażach Partii Konserwatywnej i prowokując pytania o przyszłość polityczną Johnsona.

W tym tygodniu brytyjska opinia publiczna ma poznać wynik ustaleń, jakie w sprawie partygate poczyniono na drodze wewnętrznego dochodzenia, które już w grudniu zarządziła kancelaria premiera. Kluczowa wydaje się odpowiedź na pytanie, czy premier miał świadomość, że biorąc udział w kilku z opisanych przez media imprez, łamał obowiązujące wówczas restrykcje. Jeśli tak było, to mogą się pojawić głosy, aby złożył dymisję. Polityczny obyczaj nad Tamizą nakazuje bowiem politykowi, który okłamał parlament, żeby odszedł ze stanowiska. A Johnson do tej pory utrzymywał, że wszystko było w porządku.

Artykuł wywołał falę oburzenia, ale sam w sobie nie zwiastował nadciągającej burzy – w końcu zarzuty o swobodne podejście do covidowych obostrzeń padały już wobec członków otoczenia Johnsona wcześniej (najbardziej dostało się byłemu głównemu doradcy Dominicowi Cummingsowi), bez większego wpływu na notowania gabinetu. Tym razem stało się jednak inaczej – co kilka dni media donosiły o kolejnych spotkaniach, co spotęgowało wrażenie, że ludzie ustalający reguły walki z pandemią niekoniecznie chcieli się do nich stosować. W paru z nich miał wziąć udział sam premier, który później tłumaczył się (w przypadku jednego z nich), że był przekonany, iż to spotkanie stricte robocze.