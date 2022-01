Biden cieszy się obecnie poparciem podobnym do tego, jakie miał Donald Trump. Poza tym w niewielu sprawach przypomina republikanina. Różnice są wielkie, począwszy od retoryki, a skończywszy na nowym kursie w polityce gospodarczej czy klimatycznej. W ciągu roku Bidenowi udało się przeforsować w Kongresie i podpisać dwie gigantyczne ustawy warte łącznie ponad 3 bln dol. – kwoty nieporównywalne z pierwszym rokiem urzędowania w Białym Domu jego poprzedników. Pierwsza to pakiet stymulujący gospodarkę w czasie pandemii, druga to wyczekiwana i popierana przez obie partie potężna ustawa infrastrukturalna. – Amerykańska lewica żyje nadzieją, że Stany Zjednoczone odejdą od myślenia neoliberalnego, od reaganomiki i skręcą w stronę socjaldemokracji. Taki program ciężko forsować, bo przywiązanie do myślenia wolnościowego jest w USA bardzo silne. Biden jednak mocno nawiązuje do Franklina Delano Roosevelta, nieprzypadkowo powiesił jego portret nad kominkiem w Gabinecie Owalnym – tłumaczy nam Jakub Graca, ekspert Instytutu Nowej Europy.