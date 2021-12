Szef Memoriału Jan Raczinski zapowiedział odwołanie od wczorajszej decyzji, a w przypadku praktycznie pewnej porażki – wniesienie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. – Jak się okazuje, Memoriał, który od dziesięcioleci walczy o otwarcie archiwów, narusza prawo do dostępu do informacji – szydziła z logiki prokuratorów Marija Ejsmont, prawniczka reprezentująca interesy pozwanego stowarzyszenia. – W pozwie napisano, że likwidacja Memoriału ma chronić prawa innych osób. Ciekawe, jakie osoby pokazały się przed oczami prokuratora. Na pewno nie te, które co roku wychodzą przed Łubiankę i odczytują imiona niewinnie represjonowanych – dodawał adwokat Gienri Rieznik. Na rozprawie byli obecni dyplomaci z 15 państw, w tym Polski, oraz przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Pod sądem zebrali się zaś zwolennicy Memoriału.