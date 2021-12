Macron spotka się też z liderami opozycji, szykującymi się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Choć w relacjach z Polską i Węgrami próbuje rozgraniczać interesy gospodarcze od kwestii politycznych i nie miesza praworządności do rozmów o biznesie. Ale ta taktyka może działać jedynie do czasu. Krytycznie odebrany został pomysł Macrona, by stworzyć kolejne narzędzia do ochrony rządów prawa. Odebrano to jako pretekst do nieużywania narzędzi, które UE już ma. W przyszłym roku może nadejść moment, w którym Francja będzie musiała zagłosować za lub przeciw blokowaniu eurofunduszy dla Polski. Macronowi, który podkreśla wagę rządów prawa, trudno byłoby wytłumaczyć wyborcom odrzucenie takiego kroku. Zwłaszcza w kampanii prezydenckiej.