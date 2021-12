„Głowa państwa ukraińskiego podziękowała Josephowi Bidenowi za konsekwentne, twarde i zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa, i potwierdziła niezłomny zamiar poszukiwania dróg do pokoju na Donbasie” – czytamy w komunikacie biura ukraińskiego prezydenta wydanym po jego rozmowie z Bidenem. Szef biura Andrij Jermak, uznawany za szarą eminencję Zełenskiego, dodawał na antenie kanału 1+1, że prezydent USA także w kontaktach z Ukrainą powtórzył, iż sankcje nałożone na Rosję po ewentualnej inwazji będą „bezprecedensowe”. – Przywódca USA potwierdził, że Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie wszelką niezbędną pomoc, by nasze państwo zdołało odbić atak – dodał Jermak. Według niego Biden miał też dodać, że jakiekolwiek decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą zostać podjęte bez jej udziału. Jermak uważa, że Amerykanie podjęli decyzję, by włączyć się do procesu pokojowego w Zagłębiu Donieckim. Dotychczas dyskusje na ten temat odbywały się z udziałem Francji i Niemiec.

Zdaniem Wiktora Bobyrenki z Biura Analizy Polityki, na niekorzyść Zachodu gra… niechęć do konfliktu. „Przewaga Putina polega na zamiłowaniu do «biespriediełu» (gry bez zasad – red.). Wiemy, że nie będzie prowadzić wojny zgodnie z kodeksem dawnych pojedynków, lecz zaatakuje pałką z tyłu. Dodatkowo to w jego rękach leży inicjatywa strategiczna. Trudno prognozować zachowanie maniaka, bo tylko on wie, kiedy i gdzie napadnie. Można tylko zgadywać, że agresja poszłaby z Briańska na Czernihów i Kijów, z Biełgorodu na Charków czy z Krymu na Dniepr i Mariupol. Ale przewagą naszą i naszych sojuszników jest to, że mamy XXI w. i nie da się napaść znienacka. Będziemy mieli czas na mobilizację. W Rosji to wiedzą i to też stanowi czynnik powstrzymujący. Przy 240-tysięcznej armii nasz potencjał mobilizacyny to dodatkowe 800 tys. osób. Z tymi siłami Putin musi się liczyć. Dlatego lepiej zastraszać, niż walczyć” – przekonuje ekspert.