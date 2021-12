Spośród nowych przypadków wariantu Omikron, 68 wykryto w Anglii, a 18 - w Szkocji. Do tej pory w Anglii potwierdzono ich łącznie 198, zaś w Szkocji - 48. W piątek informowano również o wykryciu pierwszego zakażenia w Walii, ale w nowych statystykach UKHSA nie jest ono uwzględnione i nie wyjaśniono tej sytuacji.

Jeśli chodzi o wszystkie zakażenia koronawirusem, to w ciągu ostatniej doby wykryto ich prawie 44 tys., co jest liczbą o ponad 6 tys. wyższą niż była w poprzednią niedzielę. Zarejestrowano też 54 kolejne zgony z powodu Covid-19 - o trzy więcej niż przed tygodniem. Dotychczasowy bilans pandemii w Wielkiej Brytanii to 10,46 mln infekcji, z powodu których zmarło 145 605 osób.

W niedzielę poinformowano również, że liczba podanych dawek przypominających szczepionki przeciw Covid-19 przekroczyła 20 mln - przyjęło je już 35,2 proc. osób powyżej 12. roku życia. Przynajmniej pierwszą dawkę otrzymało 51,1 mln osób, a drugą - 46,5 mln.