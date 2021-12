Odbudowę armii rozpoczęto za prezydentury Petra Poroszenki (2014–2019). Najprościej mówiąc, miała ona polegać na unowocześnieniu sił zbrojnych i ich dostosowaniu do standardów NATO. Ówczesny minister obrony Stepan Połtorak w 2016 r. chwalił się w artykule napisanym dla DGP, że Ukraina wprowadziła 115 standardów Sojuszu. Do początku 2021 r. ta liczba wzrosła do 292. W tym tempie dostosowanie ukraińskich sił zbrojnych do zasad panujących w NATO może potrwać jeszcze ponad 10 lat. Przyspieszyła za to współpraca z zagranicznymi partnerami przejawiająca się choćby regularnymi szkoleniami prowadzonymi w Jaworowie i działalnością LITPOLUKRBRIG, litewsko-polsko-ukraińskiej brygady stacjonującej w Lublinie. Szybko rósł odsetek PKB przeznaczany na obronę – z 1,6 proc. w 2013 r. do 4,1 proc. w 2020 r. Spośród państw europejskich tylko Rosja wydaje relatywnie więcej, bo 4,3 proc. PKB. Ukraińcy dysponują 255 tys. wojskowych. Od zera zbudowano system obrony terytorialnej. Ukraina ma 2430 czołgów i 11,4 tys. pojazdów opancerzonych, co stawia ją w europejskiej czołówce, choć w każdej z tych statystyk są to siły dwu-, trzykrotnie mniejsze niż rosyjskie.