NASK jest patronem Youth Internet Governance Forum Poland oraz wydarzeń towarzyszących takich jak Project Youth Summit i Youth Summit Working Session. Podczas tych spotkań młodzi ludzie będą dyskutowali o cyfrowej przyszłości, szukali rozwiązań, rozważali ewentualne zagrożenia i co bardzo ważne zaplanują konkretne działania (tzw. action points) do wykonania w następnym roku. Ta część IGF 2021 kierowana jest do młodych dorosłych z całego Świata.

NASK podczas Szczytu Cyfrowego organizuje też warsztaty dla młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealnej. Warsztaty odbędą się pierwszego i czwartego dnia wydarzenia. W poniedziałek, 6 grudnia eksperci NASK poprowadzą warsztat pt. „Dobrostan psychiczny – jak wypływają na moje samopoczucie media społecznościowe?”. Podczas tego spotkania młodzi ludzie dowiedzą się, jak wpływają na nich mają, tak lubiane i powszechnie używane, social media. Autorzy warsztatu chcą zwrócić uwagę na to, że nierealny obraz świata pokazywany często w social mediach może wpływać na kondycję psychiczną i postrzeganie siebie przez młodzież. Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się jak ważne jest dbanie o swój dobrostan psychiczny i co to oznacza w kontekście korzystania z sieci i narzędzi cyfrowych.

Kolejne dwa warsztaty odbędą się 9 grudnia. Pierwszy z nich nosi tytuł „Prywatność w sieci”. Eksperci NASK opowiedzą młodzieży o tym, jak ważne jest chronienie swojej cyfrowej tożsamości, jak można to robić. W opisie tego spotkania czytamy: „Współczesne osiągnięcia techniki oraz współczesny styl życia nie ułatwiają zachowania prywatności - własnej ani cudzej. Wielu z nas nie poświęca czasu na aktualizowanie haseł czy kontrolowanie ustawień prywatności. Tymczasem w sieci informacja jest bardzo cenna. Niefrasobliwe korzystanie z funkcji zabezpieczeń i niefrasobliwe posługiwanie się własnymi danymi może prowadzić do poważnych konsekwencji. Podczas spotkania warsztatowego grupa młodzieży przeanalizuje i spróbuje ocenić swoje nawyki w korzystaniu z internetu, w szczególności dotyczące zabezpieczania osobistych danych przed niepowołanym dostępem.”. Spotkanie to jest dedykowane najmłodszej grupie uczestników IGF 2021, czyli uczniom 7 i 8 klas szkoły podstawowej.

Drugi z warsztatów, które odbędą się 9 grudnia, jest zatytułowany: „Nasz wpływ na rozwój sztucznej inteligencji. Czego uczymy maszyny?” i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Eksperci NASK wraz z młodzieżą zastanowią się nad tym, jakie korzyści, ale też zagrożenia może nieść rozwój sztucznej inteligencji. Autorzy warsztaty mówią: „Będziemy dyskutować o algorytmach, świadomym korzystaniu z nowoczesnych technologii i tworzeniu nowych rozwiązań w świecie sztucznej inteligencji. Poruszymy także temat uczenia maszynowego i powstających na jego bazie udogodnień, z których korzystamy każdego dnia.”.

Zachęcamy do rejestracji na Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021 i śledzenie blisko 300 wydarzeń na bieżąco. Rejestracja: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-registration