Przejściowe rozwiązanie zaprezentował doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podczas spotkania ze swoim izraelskim odpowiednikiem Ejalem Chulatą. Amerykanie i ich sojusznicy mieliby uwolnić część zamrożonych funduszy irańskich lub znieść sankcje na towary humanitarne w zamian za częściowe ustępstwa ze strony Ra’isiego, np. wstrzymania wzbogacania uranu do 60 proc. Choć docelowo od władz w Teheranie oczekuje się całkowitego zakończenia rozwoju programu nuklearnego, jego ograniczenie mogłoby skutecznie uniemożliwić budowę broni „A”. Do jej produkcji Irańczycy potrzebowaliby wzbogacić uran aż o połowę bardziej. Rozwiązanie przypominałoby umowę przejściową, którą zawarto z Iranem w 2013 r. przed przystąpieniem do głównego porozumienia w 2015 r. Teheran zamroził wówczas część programu nuklearnego w zamian za ograniczenie sankcji. Teraz jednak pomysł nie przypadł do gustu Irańczykom. Władze w Teheranie podkreślają, że ich celem jest przywrócenie umowy bez żadnych modyfikacji.