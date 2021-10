To historia, jakich ostatnio wiele. Najpierw lot do Egiptu, gdzie spędził trzy dni. Później, z przesiadką w Stambule, lot do Mińska. Tam kolejne cztery dni i przejazd na granicę polsko-białoruską. Tutaj, gdy raz podszedł pod płot, polscy pogranicznicy nawet przerzucili mu wodę. Potem białoruscy pogranicznicy wskazali mu miejsce, przecięli drut kolczasty i Khaled z grupą znajomych biegł przez kilka kolejnych godzin. Po drodze jeszcze spotkał aktywistki, które dały mu wodę i jedzenie. Później zadzwonił pod egipski numer przez komunikator WhatsApp i w ten sposób znaleźli swój transport. To było niebieskie BMW z polskimi numerami rejestracyjnymi. Kierowca, jak to ujął Khaled, „był duży”. W środku miał nasłuch na policyjne częstotliwości. Ale droga była bezproblemowa, w końcu dojechali autostradą do granicy i „szofer” wysadził ich późnym wieczorem we Frankfurcie. Tam dosyć szybko zatrzymała ich policja federalna i przewiozła do ośrodka w Eisenhüttenstadt.