W poszukiwaniu lepszego jutra wielu Haitańczyków decyduje się na wyjazd z kraju, głównie do Stanów Zjednoczonych . Tysiące w bród przekroczyły Rio Grande i rozbiły obozowisko w mieście Del Rio, z nadzieją dołączenia do rodaków mieszkających w USA, m.in. w dzielnicy Miami zwanej małym Haiti. Władze w Waszyngtonie, powołując się na zaostrzone przepisy pandemiczne dotyczące wjazdu do Stanów Zjednoczonych, decydują się na odsyłanie części Haitańczyków do ojczyzny. W zorganizowanych przez amerykański rząd lotach wróciło ponad 5 tys. migrantów. Co najmniej drugie tyle wciąż przebywa w przygranicznych ośrodkach tymczasowych. Polityka rządu federalnego budzi kontrowersje. Urzędnicy ONZ twierdzą, że urzędnicy, odsyłając czarnoskórych Haitańczyków, dokonują „wykluczenia rasowego”.