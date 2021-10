Sudańczycy już od kilku tygodni spodziewali się, że w kraju dojdzie do przewrotu. Napięcia eskalowały po tym, jak we wrześniu doszło do nieudanej próby zamachu stanu. Rozpętała ona serię wzajemnych oskarżeń między grupami wojskowymi i cywilnymi, które były zobowiązane do podziału władzy po obaleniu długoletniego dyktatora Umara al-Baszira. Zdaniem al-Burhana osiągnięte w 2019 r. porozumienie w sprawie rządu tymczasowego nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, a obecna sytuacja zagrażała pokojowi i bezpieczeństwu.