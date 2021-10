Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Chiny wydobędą w tym roku prawie 4 mld ton węgla. To o ok. 100 mln ton więcej niż w ubiegłym roku i absolutny rekord w historii kraju. Cel operacji jest prosty: obniżyć ceny surowca na rynku i zaradzić w ten sposób kryzysowi energetycznemu, z którym w ostatnich tygodniach boryka się Państwo Środka.

Jeśli to nie wystarczy, można się spodziewać kolejnych kroków, by mniejsza aktywność przemysłowa nie przełożyła się jeszcze bardziej na wzrost PKB . Przewodniczący Xi Jinping w przyszłym roku ma być wybrany na trzecią kadencję (żaden z przywódców kraju od czasów Jianga Zeminga nie rządził dłużej niż dwie). Jego otoczenie z pewnością nie chciałoby, żeby uroczystość popsuły kiepskie statystyki.

W ten sposób rzeczywistość zweryfikowała zielone ambicje Pekinu. Władze Państwa Środka zobligowały się, żeby od 2030 r. ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Kluczowe w tym procesie jest odejście od węgla. Proces powoli zachodzi: według „Statistical Review of World Energy”, przeglądu statystycznego publikowanego co roku przez firmę BP, jeszcze w 2009 r. 78 proc. energii elektrycznej w Chinach było wytwarzanej z węgla kamiennego.

Ubytek w większości pokryły odnawialne źródła energii i w mniejszym stopniu atom. Pekin chce, żeby w 2025 r. odpowiadały one łącznie już za jedną piątą produkcji energii elektrycznej (to prawie o jedną trzecią więcej niż obecnie) kraju. Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NKRiR), główne ciało planistyczne Chin, wymaga na przykład od władz prowincji, aby ograniczały swoje zapotrzebowanie na prąd. To jednak trudno pogodzić z odbiciem gospodarczym. W efekcie emisje Państwa Środka w tym roku także mogą być rekordowe.

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że pomimo braków prądu nie wszystkie opalane węglem elektrownie w Chinach pracują na maksymalnych obrotach. Jak donosił niedawno tygodnik „The Economist”, wiele z nich powstało dla podbijania statystyk wzrostu gospodarczego przez lokalne władze. Z tego względu, chociaż w kraju tylko w ubiegłym roku oddano do użytku zakłady o łącznej mocy 38,4 GW (to tyle co osiem elektrowni w Bełchatowie), to nie przyczyniło się to do złagodzenia obecnych problemów z dostawami energii elektrycznej.