Gdy 10 lat temu zbrojne powstanie wsparte przez interwencję NATO doprowadziło do obalenia dyktatury Mu’ammara al-Kaddafiego, wydawało się, że Libię czeka szybka demokratyzacja. W lipcu 2012 r. odbyły się pierwsze od 57 lat wybory . Wyłoniony w ich wyniku parlament powołał do życia rząd, mający za zadanie przeprowadzenie transformacji ustrojowej. Okazał się on jednak nieskuteczny w przejmowaniu władzy od lokalnych bojówek klanowych. Nie zatrzymał też konfliktu między politykami, duchownymi i wojskowymi mającymi ambicje do rządzenia państwem. W efekcie w 2013 r. w stolicy zaczęły się regularne walki.