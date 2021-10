Choć to ostatnie tygodnie tego rządu i samego Horsta Seehofera jako ministra spraw wewnętrznych przed przejściem na emeryturę, prawdopodobne jest szybkie wprowadzenie częściowych kontroli albo przynajmniej zwiększenie liczby funkcjonariuszy przy granicy. Polityk, który jest członkiem bawarskiej CSU, w 2015 r. podczas kryzysu migracyjnego i decyzji o otwarciu granic należał do najbardziej zagorzałych krytyków polityki Angeli Merkel. Podległe mu służby były gotowe do natychmiastowego zamknięcia granic, ale kanclerz się na to nie zgodziła. Teraz może mu się to – przynajmniej częściowo – na wschodniej granicy udać. Aby przywrócić kontrole na granicach krajów strefy Schengen, tzw. wewnętrznych granicach UE , potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Wyjątkiem jest „poważne zagrożenie porządku publicznego”. Wówczas można działać natychmiastowo, ale nie wydaje się, by w tym wypadku tak miało być. Twarde rozwiązania mogą być zastosowane nie tylko na granicy wschodniej. Dwa dni temu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych szef niemieckiego MSZ Heiko Maas nazwał Alaksandra Łukaszenkę „szefem państwowej mafii przemytniczej” i mówił o możliwych sankcjach dla linii lotniczych współpracujących z Mińskiem.