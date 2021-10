Orbán tymczasem podkreślał znaczenie Egiptu dla utrzymania bezpieczeństwa w UE, właśnie w kontekście ochrony przed nieudokumentowaną migracją. Mówiono wręcz o egzystencjalnym interesie Europy. Orbán zaproponował, by jak najprędzej zwołać szczyt UE – Egipt w celu udzielenia unijnego wsparcia temu państwu. W interesie Europy ma być też pomoc w zapewnieniu Egipcjanom godnego życia. Władze w Kairze wykorzystały szczyt do wykreowania wizerunku Egiptu jako państwa humanitarnego i tolerancyjnego. As-Sisi podkreślał, że jest odpowiedzialny za 100 mln obywateli, z których 65 mln to młodzi ludzie, którym trzeba zapewnić godną przyszłość. Dodawał, że Egipt to państwo, które nie ma problemów z prawami człowieka. Na dowód przypomniał, że Egipt włączył do społeczeństwa 6 mln nieregularnych migrantów, których uratował przed śmiercią na morzu. Prezydent i szef dyplomacji Samih Szukri podkreślali też, że rozwiązaniem kryzysu migracyjnego nie jest przetrzymywanie migrantów w obozach ani wyrzucanie ich za granicę. Słowa te kontrastowały ze stanowiskiem V4 wobec kryzysu migracyjnego.