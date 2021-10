Nie zmienia to jednak faktu, że 10 miesięcy od przeprowadzki do Białego Domu tylko dwóch prezydentów w powojennej historii USA miało niższe notowania – oprócz Trumpa był to również Gerald Ford. Martwi to strategów Partii Demokratycznej, przede wszystkim przez wzgląd na przyszłoroczne wybory parlamentarne, podczas których Amerykanie wybiorą całą Izbę Reprezentantów i jedną trzecią senatorów. Ugrupowanie, którego przedstawiciel przyjmuje gości w Gabinecie Owalnym, zazwyczaj traci wtedy mandaty.