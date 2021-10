Przed wyborami Zeman deklarował, że powierzy misję tworzenia rządu liderowi największej partii w nowym parlamencie. Właśnie partii, bo koalicje to - zdaniem prezydenta - oszustwo. Eksperci spekulowali, że Babiš będzie się starał wyciągnąć z obu opozycyjnych koalicji wystarczającą liczbę posłów, przede wszystkim z ODS i STAN, by utworzyć rząd mniejszościowy z poparciem SPD i prezydenta. - Fiala nie poszedłby na układ z Babišem, więc najpierw musiałoby dojść do przewrotu w ODS - mówił DGP Filip Harzer, dziennikarz „Seznam Zprávy”. - To Babiš rozpowszechnia takie pogłoski - kwitował Jan Lipavský. - Wykluczamy rozmowy z SPD, bo to ekstremiści. Nie będziemy też negocjować z ANO - deklarował w rozmowie z DGP Petr Beitl, jeden z ważniejszych polityków ODS, lider listy Razem w kraju libereckim. Aby przeciąć podobne spekulacje, natychmiast po ogłoszeniu wyników piątkowo-sobotniego głosowania Razem i PirSTAN podpisali memorandum o woli utworzenia rządu.