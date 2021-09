– To konkretne wsparcie obywatelek Polski – podkreśla Katarzyna Szkuta, doradczyni ds. międzynarodowych i europejskich minister Schlitz, w rozmowie z DGP. Dodaje, że w Belgii długo trwały dyskusje o tym, jak skutecznie i zgodnie z prawem przekazać pomoc. Dziesięć tysięcy to suma do wykorzystania do grudnia. Pochodzi ze środków publicznych ministerstwa zdrowia oraz Instytutu ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Pieniądze mogą być przeznaczone na aborcję w Belgii lub innym kraju europejskim. – Warunek, jaki stawiamy, dotyczy tego, by pomagać tym kobietom, które w wyniku zmiany prawa zostały pozbawione dostępu do legalnej aborcji w Polsce. Chodzi o sytuację, gdy stwierdzono ciężką, nieodwracalną czy letalną wadę płodu – mówi Szkuta.