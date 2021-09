Pomaganie na miejscu, żeby ludzie nie musieli opuszczać swojego kraju, jest najwłaściwsze. Jako organizacja od samego początku działaliśmy w ten sposób. Później to określenie ukradł nam rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie po to, by faktycznie takie wsparcie zapewniać, a wyłącznie po to, żeby usprawiedliwić nieprzyjmowanie uchodźców i niebranie udziału w ich relokacji. W 2015 r. Beata Kempa w imieniu rządu PiS mówiła: „tak, będziemy pomagać na miejscu”. Dziś wiemy, że tak się nie stało. Zakupione przez nich plecaki czy buty gniją w magazynach i nigdy nie zostały dostarczone do Jordanii (gdzie znajdują się obozy dla uchodźców – red.). Teraz na miejscu chce pomagać także Unia Europejska. Aby jednak zajmować się problemem u jego źródła, trzeba przeznaczyć na ten cel spore pieniądze. Tego nie da się załatwić grantem na milion euro. Choć UE pozostaje największym donorem pomocy humanitarnej, środków i tak nie wystarcza na wszystkie potrzeby. Zarówno te w Afganistanie, ale i w Jemenie, Iraku, Libanie czy na Haiti. Uważam, że w Europie moglibyśmy przeznaczyć więcej na pomoc. Tylko trzeba byłoby się trochę samoograniczyć.

Na pewno. Nie mam złudzeń co do tego, w jaki sposób talibowie będą rządzili Afganistanem. Nie oznacza to jednak, że żadna forma działalności na miejscu nie będzie możliwa. Rząd talibów nie załatwi sam wszystkich spraw związanych z edukacją, ochroną zdrowia czy dostępem do mediów. Oni będą tej pomocy potrzebowali. Zresztą nie wszystko musi być uzgadniane na najwyższym szczeblu. W Sudanie wiercimy studnie w uzgodnieniu z lokalnymi władzami, a nie rządem krajowym. To pozwala nam obracać się w dość bezpiecznym środowisku. Chronią nas tam ludzie, którzy zawsze nas informują, gdy pojawia się ktoś obcy lub kiedy dzieje się coś dziwnego. Sami nie jesteśmy w stanie takich rzeczy zauważyć. W Afganistanie też tak było i najprawdopodobniej dalej będzie. Jeżeli organizacje będą chciały tam działać, będą musiały mieć po prostu dobrą ochronę i ludzi dookoła oraz pomagać w takich dziedzinach, w których talibowie nie są w stanie nic zrobić.

Rząd przywiózł 937 osób i dopakował ich do istniejących już ośrodków. Panują w nich bardzo złe warunki, a organizacje pozarządowe dostarczają wszystkie niezbędne rzeczy. Bulwersuje mnie, że to właśnie organizacje muszą finansować żywność. Przecież to są ośrodki rządowe. To władza sprowadziła do Polski tych ludzi, więc powinna zadbać o ich potrzeby. Byłam niedawno w Kętrzynie, gdzie znajduje się jeden z ośrodków zamkniętych. Już teraz przebywa tam ponad 300 osób, a ma być ich docelowo 500. Obowiązującą normą są 2 mkw. na osobę i 9 zł na wyżywienie całodzienne. Komendant tego ośrodka mówił mi, że przecież rozmiar kuchni czy liczba łazienek magicznie się nie zwiększą. Ale w MSWiA nikogo nie obchodzi, jak on sobie z tym problemem poradzi. Pojawiły się jedynie obietnice, że za trzy, cztery tygodnie wszystkie osoby otrzymają ochronę międzynarodową. To z kolei oznacza, że w połowie października 1 tys. osób będzie potrzebować mieszkania lub co najmniej pokoju. Część z nich być może ma pieniądze na wynajem, część wyjedzie do Niemiec. Pozostali będą potrzebowali wsparcia. Z tego, co wiemy, rząd takich mieszkań nie ma. Poza tym to będzie wyzwanie logistyczne. Niezbędne będzie zrobienie rozeznania co do umiejętności uchodźców i dostępnych ofert pracy. Tym, którzy dostaną pracę zgodnie ze swoimi umiejętnościami, trzeba będzie poszukać mieszkania w okolicy. Inni najpierw dostaną mieszkanie, więc trzeba będzie im poszukać zatrudnienia w pobliżu. Takie działanie wymaga ogromnej koordynacji, na którą rząd w ogóle nie jest przygotowany. Nawet nie pochylił się nad tym tematem. Nie będzie chciał się nim w ogóle zajmować.