Wlanie nowej energii w format wymyślony ponad dekadę temu to najważniejsza inicjatywa zagraniczna administracji Bidena. W marcu liderzy indo-pacyficznego kwartetu odbyli ze sobą telekonferencję; w piątek po raz pierwszy spotkają się na żywo, w Białym Domu. Biden, przez wzgląd na pandemię, takich spotkań raczej unika – od objęcia rządów odbył ich garstkę. „Przyjęcie liderów państw QUAD świadczy o przywiązaniu administracji Bidena do obszaru Oceanów Indyjskiego i Spokojnego” – czytamy w oświadczeniu Białego Domu w sprawie spotkania.

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że QUAD to forum powołane do ograniczania chińskich wpływów, chociaż trudno o takie deklaracje z ust uczestniczących w nim państw. Fakt, że Canberra, New Delhi i Tokio z entuzjazmem przyjęły ożywienie formatu, pokazuje, jak głęboka zmiana zaszła w ich kalkulacjach odnośnie do sytuacji w regionie za rządów Xi Jinpinga (jeszcze kilka lat temu Australia opuściła grupę, bo samo uczestnictwo w niej wydawało się tamtejszym politykom zbyt konfrontacyjne wobec Państwa Środka).