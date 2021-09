Jako przykład może służyć powołanie pod zachodnią presją po obaleniu Wiktora Janukowycza w 2014 r. instytucji do walki z łapownictwem, w tym Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego dwa lata temu. Pierwsze wyroki już zapadły, jednak nie udało się skazać żadnego polityka z pierwszych stron gazet. Ograniczoną skuteczność ma też analiza obowiązkowych deklaracji majątkowych, składanych przez polityków, samorządowców, urzędników i sędziów. Spośród 900 tys. dokumentów w 2019 r. skontrolowano tylko 0,1 proc., wykryto 674 nieprawidłowości, ale nikogo nie udało się skazać z przepisów mówiących o nielegalnym wzbogaceniu. Mimo zapowiedzi służby nie prowadzą też monitoringu stylu życiu, który pozwoliłby na typowanie do kontroli deklaracji konkretnych osób. Co więcej, w zeszłym roku sędziowie podjęli próbę rozmontowania systemu antykorupcyjnego poprzez uznanie niektórych przepisów za niezgodne z konstytucją.