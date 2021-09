Z jednej strony przez 16 lat rządów kanclerz Angela Merkel szukała możliwości zbudowania przewidywalnych relacji z Rosją. A jeśli w grę wchodziły ekonomiczne interesy Niemiec, nie wahała się nie brać pod uwagę interesów partnerów z Europy Środkowej, czego najlepszym przykładem był stosunek rządu federalnego do gazociągu Nord Stream 2. Ponadto to Berlin promował sankcje na Rosję za jej agresywną politykę wobec Ukrainy i to on pozostaje gwarantem ich regularnego wydłużania.