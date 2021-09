To wynika z tego, że niemiecka ordynacja wyborcza jest dosyć skomplikowana. Wyborcy mają dwa głosy. Zacznijmy od tego drugiego, bo on jest ważniejszy. Drugi głos oddaje się na listy partyjne. Poszczególne ugrupowania po przekroczeniu 5-proc. progu wyborczego uzyskują proporcjonalną do wyniku liczbę mandatów. Przykładowo, jeśli jakaś partia uzyska 20 proc. drugich głosów, to musi mieć 20 proc. mandatów w Bundestagu. I ta zasada jest zawsze zachowana.

Pierwszym głosem Niemcy wybierają bezpośrednio swoich kandydatów w 299 jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Każdy kandydat, który wygra w takim okręgu, na pewno bezpośrednio wchodzi do Bundestagu. Problem pojawia się wtedy, gdy jakaś partia uzyskuje więcej mandatów w JOW-ach niż przysługuje jej z proporcjonalnej listy partyjnej. Jeśli np. chadecka CSU wygra we wszystkich 46 okręgach w Bawarii, co jest jak najbardziej możliwe, ale z proporcji na listach przypadnie jej tylko 40 mandatów, to powstanie sześć mandatów nadwyżkowych. Ale ta liczba będzie wyrównana innym partiom. One dostaną tyle dodatkowych mandatów wyrównawczych, by ta proporcja, która powstała w wyniku oddania drugich głosów na listy partyjne, faktycznie się zgadzała. Bundestag będzie powiększany tak, by wszystkie partie miały tyle głosów, ile im się proporcjonalnie należy. Sednem problemu są właśnie mandaty nadwyżkowe. One pojawiają się coraz częściej, ponieważ w Niemczech mamy coraz więcej partii wchodzących do parlamentu.