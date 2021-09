Zaletą jest to, że w przeciwieństwie do siedzib gigantów tu można po prostu wejść z ulicy i porozmawiać. W środku pod ścianą mnóstwo plakatów wyborczych, które czekają na rozwieszenie, m.in. te wzywające do legalizacji marihuany czy wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego. I choć w pierwszym odruchu jedyny człowiek, który jest w środku, długowłosy mężczyzna po pięćdziesiątce, odsyła mnie do rzecznika prasowego, to jednak daje się namówić na rozmowę. – Dla mnie najważniejsze jest to, że Piraci walczą o większą transparentność w polityce. Chodzi o to, by decyzje nie zapadały za zamkniętymi drzwiami, by wszystkie umowy były publikowane – opowiada i dodaje, że kluczowa jest także zmiana systemu zasiłków.