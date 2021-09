Ludzie Nawalnego słusznie zakładali, że akurat ich władze do wyborów nie dopuszczą. Zdecydowali więc, by rozprowadzić wśród przeciwników Władimira Putina aplikacje, które tuż przed wyborami poinstruują, na kogo głosować. Otoczenie Nawalnego miało zarekomendować osobę, która z jednej strony wygląda na uczciwą, a z drugiej nie startuje z Jednej Rosji. Cele projektu tłumaczył DGP Siergiej Biespałow, szef sztabu Nawalnego w Irkucku. – Ci nowi niekoniecznie będą od Nawalnego. To mogą być komuniści, którzy czasem mówią kompletne bzdury. Ale liczy się co innego. W Moskwie do rady miasta w 2020 r. udało się wejść paru opozycjonistom i teraz dużo trudniej defraudować środki, bo ci radni , mniej więcej niezależni, przyglądają się każdemu rublowi – mówił. Przeciwnicy Putina częściowo posłuchali tych wezwań. Wielu moich rosyjskich znajomych po raz pierwszy w życiu głosowało na komunistów, choć zdawali sobie sprawę z ich roli w systemie, bo w przypadku wielu JOW tak doradzili im „nawalniści”. Biespałow prognozował, że dzięki Inteligentnemu Głosowaniu uda się zdobyć 20–40 mandatów. Nadzieje budziło zwycięstwo opozycji w ubiegłorocznych wyborach do rady miejskiej w Tomsku.