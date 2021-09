Macron przyjął szefową niemieckiego rządu w czwartek wieczorem na roboczym obiedzie. Jak zapewnił francuski prezydent, nie jest to ich ostatnie spotkanie. Według źródeł w Pałacu Elizejskim pożegnalna wizyta Angeli Merkel we Francji zaplanowana jest po wyborach do Bundestagu, które odbędą się 26 września.

"Do czasu utworzenia następnego (niemieckiego) rządu, pani kanclerz, droga Angela Merkel, i ja będziemy nadal pracować ramię w ramię nad głównymi kwestiami, w których staramy się zapewnić francusko-niemieckie rozwiązania, tak jak robimy to od pierwszego dnia" – powiedział Macron.

Najważniejsze kwestie, jak oboje podkreślili, to przede wszystkim sytuacja w Afganistanie po przejęciu tam władzy przez talibów i wycofaniu się z tego kraju wojsk NATO, przyszłość Unii Europejskiej, walka z terroryzmem, sytuacja na Białorusi i Ukrainie oraz polityka klimatyczna.

Agencja Reutera przypomina, że początki ich współpracy były trudne, gdy w 2017 roku, po objęciu urzędu prezydenta Francji, Macron przedstawił ambitne propozycje pogłębienia integracji UE, które wywołały mieszane reakcje w Berlinie. Później jednak relacje między nimi poprawiły się.

W ubiegłym tygodniu prezydent Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim obu kandydatów na kanclerza Niemiec po zbliżających się wyborach do Bundestagu: Olafa Scholza (SPD) i Armina Lascheta (CDU/CSU).