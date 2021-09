Przed niemal dwoma tygodniami zapytaliśmy MSWiA o kryteria, na podstawie których są ustalane państwa objęte wyłączeniami. Do zamknięcia tego wydania DGP nie dostaliśmy odpowiedzi na to pytanie, jednak wiadomo, że resort bierze m.in. pod uwagę zalecenia unijne. Tymczasem 15 lipca Rada UE dodała Ukrainę do listy krajów, wobec których powinno się stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu. Lista jest jednak oderwana od sytuacji epidemicznej. W ostatnich siedmiu dniach Izrael, którego obywatele bez przeszkód mogą podróżować do Polski drogą lotniczą, zajął pod względem liczby nowych zakażeń piąte miejsce na świecie (5329 na 1 mln obywateli) po Grenadzie, Mongolii, Dominice i Czarnogórze. W porównaniu z tymi krajami sytuacja pandemiczna na Ukrainie jest nie najgorsza. W ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano tam 371 przypadków na 1 mln.