Prezydent RP przebywa z oficjalną wizytą na Węgrzech; po jego rozmowie z prezydentem Węgier Janosem Aderem odbyła się konferencja prasowa.

Prezydent Węgier powiedział, że głównymi tematami rozmowy z głową polskiego państwa były migracja, ekonomia i rozwój infrastruktury.

Ader relacjonował, że omówił z Dudą kwestię kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. "Zaproponowałem panu prezydentowi, że ponieważ już od 2015 roku mamy doświadczenie w dziedzinie ochrony granicy, jak trzeba zarządzać granicą, w związku z tym chętnie przekażemy swoje doświadczenie" - powiedział Ader.

Mówiąc o sprawach gospodarczych, Ader podkreślił, że Polska jest czwartym najważniejszym partnerem gospodarczym dla Węgier, a wartość obrotów towarów to 10 mld euro. "Obecnie jest już na Węgrzech 100 polskich firm, które zatrudniają ok. 13 tys. pracowników węgierskich" - mówił Ader.

W kontekście rozwoju infrastruktury prezydent Węgier zwrócił uwagę m.in. na budowę trasy Via Carpatia. Jak mówił, ta droga, która ma połączyć Północ i Południe - od Bałtyku do Grecji, będzie miała 3300 kilometrów długości. Ader poinformował, że 240-kilometrowa węgierska część Via Carpatii zostanie ukończona i przekazana do użytku w tym roku.

Ader mówił też o powodach odznaczenia polskiego prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą. Wskazywał, że Duda jest zaangażowany w umacnianie przyjaźni polsko-węgierskiej, a także ocenił, że polski prezydent jest „oddany sprawom demokracji, suwerenności narodowej i praworządności”. „Widziałem też, jak bardzo jest dla niego ważne, by umocnić współpracę krajów Wyszehradzkich” – dodał.

Prezydent Duda powiedział, że poinformował prezydenta Węgier o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. "Mogę pana prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela kraju Unii Europejskiej, zapewnić, że strzeżemy granic UE ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie tylko są możliwe i legalne" - zaznaczył Duda.

"Nasz obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen traktujemy niezwykle poważnie" - oświadczył prezydent RP.

Duda podziękował Aderowi za "deklarację podzielenia się przez stronę węgierską doświadczeniami sprzed kilku lat, kiedy na granicę węgierską była ogromna presja migracyjna". "Węgierska straż graniczna sobie wtedy z tym problemem poradziła, nasi funkcjonariusze też wtedy wspierali stronę węgierską" - zaznaczył.

Prezydent wskazywał, że efektem działań węgierskich służb w czasie kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016, było „obronienie granicy UE, za co Europa Zachodnia powinna być Węgrom do dzisiaj wdzięczna”.

„My granicy strzeżemy, bo mamy świadomość, że to jest nie tylko polska granica państwowa, ale to jest także granica Unii Europejskiej i strefy Schengen. My mamy związku z tym określone obowiązki europejskie i my te obowiązki europejskie wykonujemy” – dodał.

Poinformował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pasie granicznym przy granicy polsko-białoruskiej i o tym, że w pilnowaniu granicy bierze udział również wojsko. "To zadanie jest realizowane w najlepszy sposób, jak to tylko możliwe" - podkreślił prezydent Duda.

Duda poinformował, że także i on zdał Aderowi relację z budowy polskiego odcinka Via Carpatii. „To ponad 500 km inwestycji, która w tej chwili jest w realizacji. Inwestycje są realizowane terminowo (…). Dla mnie osobiście ta inwestycja jest ogromnie ważna nie tylko ze względu na to, że będzie przebiegała przez Polskę wschodnią, gdzie to rozwiązanie infrastrukturalne jest niezwykle potrzebne, ale także dlatego, że jest to realizacja programu inwestycyjnego współpracy w ramach Trójmorza” – mówił prezydent.

Wyraził też nadzieję, że budowa Via Carpatii przyniesie „epokową zmianę”, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne.

Duda mówił także o rozwoju polsko-węgierskich relacji handlowych. Jak wskazywał, nie tylko polskie firmy obecne są na Węgrzech, ale także węgierskie firmy poczyniły duże nakłady inwestycyjne w Polsce. „Bardzo się cieszę, że biznes węgierski jest obecny na naszym rynku. Mam nadzieję, że w miarę wygasania pandemii i powrotu do normalnego funkcjonowania w gospodarce ta relacja będzie się pogłębiać i rozwijać” – oświadczył Duda.

Po spotkaniu z prezydentem Aderem, prezydent Duda odbywa spotkania z premierem Viktorem Orbanem oraz z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koeverem.