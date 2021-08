W Kijowie Węgry były reprezentowane przez prezydenta. Węgierska praktyka polityczna zakłada, że głowa państwa udaje się na te spotkania, które z perspektywy Budapesztu nie są najważniejsze. Tam, gdzie dzieje się coś strategicznego, leci premier Viktor Orbán. Ten jednak nie mógł udać się do stolicy Ukrainy, bo relacje dwustronne pozostają napięte, głównie ze względu na ukraińską ustawę oświatową, która ograniczyła możliwości stosowania języków mniejszości narodowych w szkołach. Poza tym politycy znad Balatonu nie chcieli pozwolić na pogorszenie relacji z Rosją. Stąd pilna wizyta Ławrowa zapowiedziana w dniu konferencji w Kijowie.

Przemówienie Ádera podniosło poziom emocji w kuluarach szczytu. Próżno w nim było szukać terminów „agresja” czy „Rosja”, choć Węgry podpisały deklarację końcową, która w ostrych słowach potępiła działania Rosji, określając ją wprost mianem okupanta. Áder w przemowie umieścił poparcie dla odzyskania Krymu przez Ukrainę w kontekście traumy potrianońskiej po utracie dwóch trzecich terytorium w efekcie I wojnie światowej. Faux pas polegało na tym, że w skład przedwojennej monarchii węgierskiej wchodziło ukraińskie dziś Zakarpacie. Áder mówił, że „także naszym doświadczeniem jest to, gdy obce siły samowolnie przekraczają granice”. Jak dodawał, w wyniku traktatu z Trianon milion Węgrów znalazł się w nowych państwach „bez względu na to, czy tego chcieli”.

Koalicja do spraw wyzwolenia Krymu, czyli polityczny sukces Zełenskiego

Prezydent powiedział, że „agresja mocarstw zapadła głęboko w świadomości Węgrów, podobnie jak pamięć o traumie Trianon. Dlatego dokładnie wiemy, jak bolesną raną dla narodu ukraińskiego była aneksja Krymu”. Dotychczas tego typu zabiegi retoryczne porównujące Trianon do innych traum w regionie dominowały w relacjach węgiersko-serbskich w kontekście rozpadu Jugosławii. Przeniesienie takich zwyczajów na relacje z Ukrainą to nowość. Nie ma jednak wątpliwości, że przekaz został skierowany głównie do węgierskiej diaspory na Zakarpaciu.